Emerson, Inter destinazione gradita. E lui ha già la mentalità vincente

L'esterno italo-brasiliano è l'obiettivo principale in casa Inter per la fascia sinistra per età e per esperienza internazionale

Marco Astori

Hanno fatto molto rumore le parole di Emerson Palmieri nella giornata di ieri al Telegraph: "Mancini mi ha detto che forse sarebbe meglio per me cambiare e andare in un altro club". E tutto fa pensare che quell'altro club possa essere l'Inter, come spiega il Corriere dello Sport, che interpreta così queste dichiarazioni: "Concetti che possono andare nella direzione di un cambio di maglia. Con l'Inter che ha fatto di Emerson Palmieri un obiettivo già quando c'era Conte.

L'interesse non è per niente svanito, verso il giocatore originario del Brasile. E l'esterno del Chelsea, che ha già un importante passato nella Roma, sarebbe proprio il profilo giusto per età (27 anni da compiere) ed esperienza internazionale. Ha appena vinto la Champions, due anni fa si è invece portato a casa l'Europa League. E ha sempre il ritorno in Italia come progetto per il futuro. Il mercato post-scudetto dell'Inter - destinazione gradita da Emerson Palmieri - è fatto di un'obbligata navigazione a vista. Ma col Chelsea non ci si limiterà a sondare il terreno".