Mercato Inter, Emerson svela: “Mancini mi ha consigliato di andare in un altro club”

Emerson Palmieri manda messaggi. Al Chelsea e all'Inter, la squadra che in queste settimane più si è fatta avanti per portarlo via da Londra

Marco Macca

Emerson Palmieri manda messaggi. Al Chelsea e all'Inter, la squadra che in queste settimane più si è fatta avanti per portarlo via da Londra. Nel corso di un'intervista concessa al Telegraph, infatti, il laterale italo-brasiliano, impegnato con gli Azzurri di Mancini al prossimo Europeo, ha svelato di aver avuto un colloquio con lo stesso Mancini, in cui il ct gli avrebbe consigliato di cambiare aria e trovare un club che gli possa garantire un maggior minutaggio. Ecco le sue parole:

Il consiglio di Mancini

"Con il suo atteggiamento nei miei confronti ha dimostrato che ci tiene a me. Vuole che la mia carriera prosegua bene. Quindi ha detto che forse sarebbe meglio per me cambiare e andare in un altro club, che ha anche grandi ambizioni e dove potrei giocare di più. Si sa, però, che nel calcio dipende da tanti fattori. Non tutto è nelle mie mani. Tutto quello che posso promettere oggi a Mancini è che ogni volta che sarò chiamato in Nazionale darò tutto fino all’ultima goccia di sudore. In questo momento non penso tanto al mercato. Ho i miei obiettivi personali e darò risposte sul campo. Il futuro non mi preoccupa".

(Fonte: Telegraph)