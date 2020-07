Mercato Inter, Emerson Palmieri per la sinistra: Marotta non esclude un’ipotesi

Era un nome già accostato all’Inter in passato. Perché piace a Conte ed è adatto al suo gioco sulle fasce. Emerson Palmieri tornerebbe volentieri in Italia e il club nerazzurro ha iniziato i contatti con il Chelsea per avere il giocatore. L’italo-brasiliano, con un passato in Serie A, nella Roma, è un obiettivo per l’allenatore nerazzurro. “Marotta non esclude il prestito con diritto di riscatto, il Chelsea spinge per una soluzione definitiva per una valutazione di circa 30 milioni. Un altro investimento importante, ma l’Inter vuole mettere le frecce, per svoltare. E arrivare al vertice“, spiega la Gazzetta dello Sport che si riferisce anche all’altra ala già acquistata dall’Inter, Hakimi.

(Fonte: gazzetta.it)