Sky – Emerson e Tonali i prossimi obiettivi nerazzurri. Inter più defilata su…

Hakimi è ufficialmente un giocatore dell’Inter, ora c’è il nome per la sinistra: Emerson Palmieri. Sono stati stabiliti contatti, risultati positivi, tra il Chelsea e il club nerazzurro. Il giocatore piace molto a Conte che lo ha voluto e allenato al club inglese.

Non finisce qui, spiegano a Skysport: il club interista si rinforzerà anche a centrocampo con Tonali che ha dato l’ok ai dirigenti interisti. Ora è atteso l’incontro con Cellino. In difesa il nome resta quello di Kumbulla, tra Lazio e richieste del Verona i nerazzurri si sono un po’ defilati. Ma non è ancora detta l’ultima parola.

(Fonte: SS24)