Emerson Palmieri-Inter, GdS: “C’è un dettaglio che rende l’operazione sostenibile”

Emerson Palmieri è uno dei profili accostati all'Inter che, durante la sessione estiva di mercato, potrebbe cambiare volto sulle fasce. Il 26enne di Santos è titolare inamovibile dell'Italia di Mancini, ormai prossima all'esordio all'Europeo, ma al Chelsea non è al centro del progetto. In Premier ha racimolato appena 88' ma punta a rilanciarsi con la Nazionale per poi valutare proposte dal mercato.