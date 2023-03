Emerson Royal: “Conte? Ho un buon rapporto con lui. Non è quel tipo di tecnico che…”

Dopo il clamoroso sfogo in conferenza stampa del tecnico, il giocatore ha commentato le parole dell'ex Inter

Emerson Royal si schiera con Antonio Conte. Dopo il clamoroso sfogo in conferenza stampa del tecnico, il giocatore ha commentato le parole dell'ex Inter. "Per quanto riguarda Conte, ho un buon rapporto con lui. Non è quell'allenatore con cui abbiamo un rapporto molto stretto, con cui parli molto, è il suo modo".