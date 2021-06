In Spagna – Emerson Royal, contenzioso con gli ex agenti: deve loro 500mila euro

Stando a quanto riporta il quotidiano Sport il giocatore, l'agente è stato ieri nella sede dell'Inter, deve ai suoi ex rappresentanti una cifra importante

Emerson Royalè appena passato dal Betis al Barcellona ed è stato convocato dalla Nazionale brasiliana per la Coppa America. Viene accostato all'Inter, anche perché - come vi abbiamo raccontato - l'agente del giocatore è stato a Milano ed è entrato in contatto con i dirigenti nerazzurri. In Spagna però parlano però di un contenzioso aperto tra il calciatori e i suoi ex rappresentanti. Questo scrive Sport che cita Esport3.