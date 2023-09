Empoli, Andreazzoli: “Inter brava e fortunata, ho visto Inzaghi preoccupato”

Dopo questi pochi giorni di lavoro quanto ha visto di Andreazzoli in campo?

"E' un giudizio che non devo fare io. Mi pesa dover rispondere a questa domanda. Io ci ho messo del mio, ho cercato con i collaboratori di fare un lavoro completo. Non lo è per i giorni a disposizione, ma abbiamo cercato di fare più possibile e sbagliare meno possibile. Abbiamo dato tutto quello che avevamo. Le situazioni su cui intervenire erano troppe, rimandiamo a tempi futuri".

Inter partita fortissimo, ma l'Empoli ha acquisito coraggio col passare dei minuti.

"E' quello che chiedevo e cercavo di far passare. Contro l'Inter se non fai questo diventa difficile, ci vuole l'elmetto. Ci vuole quel confronto che ti fa capire col passare dei minuti che quel diavolo non ha proprio le corna così lunghe".

Il reparto difensivo ha tenuto botta.

"Abbiamo tenuto botta, sì. Loro hanno tanti bravi, difficili veramente. Quando ho visto i cambi che facevano mi sono anche un po' demoralizzato, ma la squadra ha tenuto. Il gol è stato incredibile, su una seconda palla. Loro sono avversari importantissimi, ci siamo difesi bene".

E' stato un buon allenamento verso la Salernitana?

"Abbiamo parlato di situazioni positive, per cui è un buon allenamento verso le prossime. La strada è lunga, ce n'è di tempo. Dispiace perché vedi numeri e la classifica dà fastidio, ma bisogna tenere la barra dritta e pensare a crescere come squadra. Se cresciamo qualcosa combiniamo anche noi".

Cosa le è veramente piaciuto di più di questa squadra?

"Uno specifico? Abbiamo tenuto botta fino in fondo al 95'. Ho visto l'allenatore avversario preoccupato, questo è un buon segnale".

Ismajli?

"Si è fatto male per colpa mia, dovevo toglierlo a fine primo tempo. I ragazzi hanno voglia di fare, ma siccome io ho una certa età, e so come funzionano le cose, dovevo toglierlo. Contro l'Inter giochi se stai bene, altrimenti vai in tribuna o sotto la doccia. Colpa mia, la prossima volta andranno subito fuori".

