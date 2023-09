Empoli, Andreazzoli: “Inter esprime un gioco che mi piace, test bello e probante”

"Io ho visto molta partecipazione, curiosità. Spero di averne suscitata anche io, con le proposte. Il tempo è poco, però siamo fiduciosi. L'obiettivo è il confronto. L'Inter esprime un gioco che mi piace molto, hanno molta varietà. Non è che devo arrivare io per evidenziare la forza dell'avversario. Abbiamo l'occasione per confrontarci con una realtà bella e probante. Non ci sono occasioni migliori per vedere a che livello siamo. Il percorso è fatto di passi, domani sarà il primo"