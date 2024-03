3 partite senza segnare per l'Empoli, prossimo avversario dell'Inter in campionato. Per interrompere questo digiuno, secondo il Corriere dello Sport, Davide Nicola si affiderà a Francesco "Ciccio" Caputo: "A una settimana dalla sfida contro la capolista Inter prosegue il programma di lavoro dell'Empoli che riprenderà ad allenarsi domani mattina. Domenica e lunedì di riposo dopo una serie di intensi allenamenti con Davide Nicola e il suo staff impegnati a ricaricare al meglio un gruppo che si appresta a vedersela con la prima della classe dopo tre sconfitte consecutive. Ko incassati di misura, con tre gol al passivo e nessuno all'attivo".

"L'attacco è il vero cruccio dell'Empoli di oggi che non segna da 270 minuti. Dopo la rete all'ultimo secondo della vittoriosa trasferta in casa del Sassuolo (2-3) timbrata da Bastoni gli azzurri si sono inceppati in zona realizzata. Zero gol dagli attaccanti centrali e nessuno aiuto concreto nemmeno dagli esterni. Così a San Siro potrebbe ritrovare la titolarità Ciccio Caputo che resta sempre il centravanti più affidabile, assente in pianta stabile da dicembre. Con il Bologna, nell'ultima partita, è sceso in campo per gli ultimi 15 minuti e da questi ripartirà per risolvere il problema del gol".