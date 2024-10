Eppure non è passato inosservato il suo volto: serissimo, mai un sorriso, nemmeno dopo i gol e gli abbracci dei compagni. E in questo caso c'entra fino a un certo punto il fatto che abbia giocato in passato nell'Empoli (stagione 2019/20 in Serie B): Frattesi non ha nascosto la sua voglia di giocare di più e di non voler essere considerato solamente una riserva di lusso, un'arma micidiale da utilizzare esclusivamente a gara in corso. Il tutto senza mai polemizzare, sia chiaro, come ha ribadito nelle interviste post partita. Ma ora ritrovi in fretta il sorriso: quello stesso sorriso che lo ha fatto diventare fin da subito un idelo dei tifosi nerazzurri.