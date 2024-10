Triplice fischio alla Computer Gross Arena di Empoli. L'Inter è tornata alla vittoria con una prova convincente e un risultato rotondo in trasferta. Qui le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it: "E' una vittoria importante, complimenti ai ragazzi perché non era semplice. Io sono rimasto lucido dopo domenica, sappiamo le cose buone fatte che sono tantissime. Nelle ultime 7 ne abbiamo vinte 6 e pareggiata una. Dovevamo vincere domenica per come si era sviluppata. In questi giorni abbiamo lavorato con qualche limitazione, ma i ragazzi hanno dato una grande prova. Asllani è venuto in panchina con una infiltrazione, Zielinski ha giocato da play sul sintetico e domenica e lo staff è stato bravo a recuperarlo".