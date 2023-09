Ciccio Caputo si è dovuto infatti fermare per un problema al polpaccio e salterà il match. In attacco giocheranno Shpendi e Cambiaghi

Manca meno di un'ora al fischio d'inizio di Empoli-Inter, la prima di Aurelio Andreazzoli alla guida della squadra toscana in questa stagione. Il tecnico, come riporta Sky Sport, dovrà però subito far fronte ad un assenza importante: Ciccio Caputo si è dovuto infatti fermare per un problema al polpaccio e salterà il match. In attacco giocheranno dunque Shpendi e Cambiaghi.