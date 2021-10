Empoli-Inter, Inzaghi pensa a qualche cambio: chance per Dimarco. Sanchez scalpita

In vista della trasferta di Empoli, il tecnico nerazzurro valuta alcuni cambi nella formazione

Archiviato il pareggio contro la Juve, l'Inter è già con la testa alla gara con l'Empoli in programma domani sera al Castellani. Secondo quanto riporta Sky Sport, Dimarco ha chance per partire dal 1' e far rifiatare Perisic. In mezzo al campo potrebbe essere rispolverato Vecino, mentre in attacco scalpita Alexis Sanchez.