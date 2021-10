Empoli-Inter, pagelle GdS: “Top Sanchez, una fuoriserie. C’è un solo insufficiente”

Per La Gazzetta dello Sport, Alexis Sanchez è stato il migliore in campo (voto 7) contro l'Empoli: ecco tutti gli altri voti

Per La Gazzetta dello Sport, Alexis Sanchez è stato il migliore in campo (voto 7) contro l'Empoli. "Ora sì che è una fuoriserie. La smette con i social, vede finalmente il campo e nasconde il pallone agli avversari: quando riappare, è sulla testa di D'Ambrosio per il gol. Più che convincente", il commento della Rosea. Stesso voto (7) anche per D'Ambrosio, Barella e Dimarco mentre sono più che sufficienti (6,5) anche Bastoni, Darmian e Lautaro Martinez. Sufficienza piena (6) per Handanovic, De Vrij, Brozovic, Correa e Vecino mentre il peggiore è Gagliardini che prende 5,5: "Merita l'insufficienza per il tentativo di gol con il braccio, o ancor di più per la mancata confessione all'arbitro nonostante una faccia, durante l'esultanza, che diceva già tutto. Un palo che è un gol fallito".