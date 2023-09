Empoli-Inter, Pistocchi chiude il caso: “Gol Dimarco regolare: polemiche smentite”

"Un giorno di polemiche social, smentito in 30”: come avevo anticipato ieri la posizione di Bastoni sul gol di Dimarco non sarebbe da considerare attiva-non copre la visuale al portiere, non ne condiziona il comportamento-nemmeno se fosse in fuorigioco, che invece con c’era : infatti Bastoni è tenuto in gioco da un giocatore dell’Empoli (a dx)". Questa l'analisi di Maurizio Pistocchi sul gol di Dimarco in Empoli-Inter: chiuso quindi il caso montato sui social e non solo in merito ad un possibile fuorigioco di Bastoni.