Empoli, sorpasso al Verona per Pinamonti: domani incontro con l’Inter, si chiude

L'attaccante classe '99 in settimana lascerà nuovamente i nerazzurri: il club toscano è in vantaggio e vuole chiudere

Nella prossima settimana Andrea Pinamonti lascerà l'Inter: l'attaccante classe '99 ha tante richieste, tocca a lui ora scegliere. Secondo Libero, la squadra nettamente in vantaggio è l'Empoli:

"Il Verona ha perso terreno nei confronti dell'Empoli per Pinamonti (22): appuntamento domani tra i dirigenti azzurri e quelli nerazzurri per chiudere l'accordo in prestito".