Empoli-Spal, Zanetti: “Satriano non sarà in campo dal 1′. Mi dispiace che…”

Alla vigilia della gara di Coppa Italia contro la SPAL, Paolo Zanetti ha parlato in conferenza stampa. L'allenatore ha aggiornato sulla condizione di Satriano: "Per domani tutti disponibili. Vicario e Satriano rientreranno, saranno della partita. Satriano non sarà in campo dal primo minuto, mi dispiace che abbia perso un po' di preparazione. Cambiaghi è un ragazzo di grande prospettiva, ha fame, tecnica e velocità. Tutto quello che ci serve".