Entourage Vidal: “Vuole rimanere all’Inter, ma ha offerte importanti da…”

Le parole dell'entourage del giocatore che confermano la volontà di rimanere all'Inter nonostante offerte importanti da altri campionati

Dopo una stagione non particolarmente esaltante, c'erano tutti i presupposti per un addio, soprattutto per il pesante ingaggio. Ma Arturo Vidal non ha nessuna intenzione di lasciare l'Inter, il cileno vuole rimanere a Milano e onorare l'ultimo anno di contratto.