Inter, problema difesa: manca equilibrio, Conte trovi una soluzione. E le scelte di mercato…

Le prime quattro giornate di campionato hanno palesato un problema evidente per l’Inter: la solidità difensiva. Già 8 le reti incassate dai nerazzurri, un dato analizzato così dal Corriere della Sera:”L’Inter ha un problema ormai certificato: incassa troppe reti. La passata stagione la difesa è stata il punto di forza, oltre che il miglior reparto della serie A con 36 gol subiti, dopo quattro partite è già a quota 8, una media di 2 a gara“.

EQUILIBRIO – “L’equilibrio va trovato, perché come sottolineato dal tecnico allo stato non c’è. L’Inter prende gol in fotocopia, gli avversari la bucano quasi sempre in ripartenza per svarioni degli esterni. L’anno passato nelle prime quattro giornate aveva subito una rete. Semplicistico individuare il problema nella difesa a tre, cui l’allenatore non rinuncerà. Sono interpreti e rosa a decidere le fortune di un modulo e di un’annata“.

SCELTE – “I gol piovono davanti e pure dietro purtroppo. E qui però bisogna ritornare al mercato estivo, forse anche alle scelte degli anni più indietro. L’ultima critica è arrivata per la cessione di Godin, ma senza l’addio dell’uruguaiano non sarebbe mai arrivato Vidal. Il punto è la protezione del reparto che un mediano di qualità come Kanté o Allan e un esterno come Marcos Alonso o Emerson Palmieri avrebbero potuto garantire. […] L’ipotesi di utilizzare la difesa a quattro, mai provata prima e con un solo giorno di allenamento a disposizione alla vigilia del Milan, è soltanto un’insensata forzatura“.