L’Equipe – Champions, City grande favorito: tutte le altre dietro. L’Inter…

L'attesa è finita, oggi riparte la Champions League. L'Equipe ha indicato il Manchester City come la squadra super favorita per la vittoria finale, tutte le altre partono dietro. "Il Psg non è più favorita in prima fila. Il grande favorito, infatti, non è cambiato. Il Manchester City di Pep Guardiola ha tutto per difendere il titolo. L'Inghilterra è stravolta, senza tre grandi club (Liverpool , Chelsea, Tottenham) a beneficio di Manchester United, Arsenal e Newcastle. Ciò influenza la percezione della minaccia inglese, perché è difficile scommettere su un altro potenziale vincitore oltre al City", sottolinea il quotidiano.