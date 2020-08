L’Equipe su Icardi: “Prestazioni che fanno discutere, il PSG può ancora aspettarlo? Ad oggi…”

La prestazione negativa di Mauro Icardi contro l’Atalanta rischia di fargli perdere il posto da titolare contro il Lipsia. A riportarlo è l’edizione odierna de L’Equipe che titola anche con un emblematico ‘Imbronciato Icardi”. Il quotidiano evidenzia come dalla ripresa post lockdown, le prestazioni dell’attaccante abbiano fatto e stiano facendo discutere. Con il ritorno di Di Maria dalla squalifica, Maurito potrebbe perdere il posto da titolare. “Il PSG si può permettere di aspettare un attaccante per il quale sono stati spesi 55 milioni di euro ritrovi efficacia, forma e velocità? Tuchel, contro il Lipsia, ha bisogno di profondità, cosa che Icardi in questo momento non è in grado di dare”, il giudizio dell’Equipe.