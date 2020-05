L’Equipe scuote e attacca la Francia (unica a chiudere il campionato): “Come degli idioti?”

“Tutti ripartono e noi rimasti soli. Possiamo fare tutto, ma non una partita di calcio”. Apre così l’edizione odierna dell’Equipe, che in prima pagina ricorda le date della ripartenza dei massimi campionati europei tranne appunto quello francese. “Germania, Spagna, Inghilterra e Italia hanno votato per riprendere la stagione calcistica professionale, noi siamo rimasti soli, con una decisione politica opaca ed estremamente discutibile. Se la vita riprende come tutti sperano, se questo virus bastardo scomparirà nell’estate che arriva, possiamo tornare lentamente al tempo di prima. Ristoranti e bar riapriranno. Ora possiamo viaggiare in tutto il paese. Possiamo persino andare a confinarci in palestra. Ma non avremo ancora il diritto di organizzare una partita di calcio all’aperto. Saremo l’unico grande paese del calcio europeo ad attenersi a questa decisione. Come degli idioti?”, ha attaccato duramente l’Equipe rivolgendosi al governo francese.