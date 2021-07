L’Equipe: “Inter, rivoluzione totale. Anche con la seconda maglia infranti tutti i codici”

Il giornale francese racconta ai suoi lettori, con un certo stupore, il lancio della away jersey

Era una maglia rivoluzionaria la home ed è rivoluzionaria anche la Away Jersey, la seconda maglia dell'Inter, quella per le gare in trasferta.L'Equipe aveva commentato il lancio della maglia col biscione, definito creatura mitologica, al momento della presentazione della prima maglia e anche oggi, dopo l'annuncio del club nerazzurro, ha spiegato ai suoi lettori: "Dopo aver svelato una maglia con la pelle del serpente, la società milanese continua a rendere omaggio al biscione".