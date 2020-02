Eranio: “Eriksen? Luis Alberto più completo. Lo vedremo più spesso quando…”

Stefano Eranio, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Maracanà‘ su TMW Radio per parlare della sfida tra Lazio e Inter di domenica e Christian Eriksen, fiore all’occhiello del mercato di gennaio dei nerazzurri di Conte.

“Se può essere lui il Luis Alberto dell’Inter? Ha qualità tecniche, lo vedremo più spesso quando uno tra Lukaku e Lautaro non starà bene e avrà l’opportunità di giocare dietro la punta. Come prima impressione, Luis Alberto ha caratteristiche da centrocampista, poi è cresciuto in questi anni. Mi sembra più completo il laziale“.