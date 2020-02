Inter-Napoli, Conte va sul sicuro: c’è Lautaro insieme a… Lukaku. Eriksen? Jolly a gara in corso

Questa sera l’Inter scenderà in campo con il Napoli per l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Conquistato il primo posto con la vittoria nel derby, la squadra di Conte vuole assolutamente andare in fondo anche in Coppa Italia e il tecnico è deciso a schierare la formazione migliore.

Niente riposo per Lukaku che, molto probabilmente, sarà in campo dal 1‘ anche questa sera. Al suo fianco ci sarà Lautaro, al rientro dopo i turni saltati in campionato per via dell’espulsione rimediata col Cagliari. Padelli in porta, davanti a lui Skriniar, De Vrij e Bastoni. Sulle corsie laterali tocca a Moses, reduce dall’assist a Lukaku nel derby, e a Biraghi. In mezzo Barella, Brozovic e Sensi, con Eriksen pronto a subentrare dalla panchina.

INTER (3-5-2): Padelli; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Moses, Barella, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro