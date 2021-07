Inter, 10 mln per l’erede di Hakimi: “C’è un nome rilanciato con forza dall’agente”

Secondo Il Messaggero, un agente ha intenzione di rilanciare il proprio nome al club nerazzurro per la fascia destra

Continua il lavoro in casa Inter per trovare il successore di Achraf Hakimi, ormai virtualmente un calciatore del Paris Saint-Germain. E, oltre ai soliti nomi come Bellerin, Zappacosta e l'outsider Molina, c'è un altro profilo che potrebbe tornare caldo in casa nerazzurra: "Sono previsti così nuovi contatti con gli altri della lista, proprio nei giorni in cui l'agente di Florenzi, Alessandro Lucci, rilancia la candidatura del suo assistito. Il budget in ogni caso non è cambiato: per il successore di Hakimi, l'ad Marotta intende investire circa 10 milioni di euro", spiega Il Messaggero.