CorSera – Nazionali, eredità pesanti tra ritardi e infortuni. Inter, da non credere

Il quotidiano fa il punto su quanto successo ai club italiani nell'ultima pausa e quanto ne risentiranno ora che si ricomincia

Il Corriere della Sera fa il punto su quanto successo nell'ultima pausa. Covid (come nel caso di Rabiot e Theo Hernandez), infortuni (come nel caso di Abraham) e rientri in ritardo. In questo caso: "Da non credere la situazione dell’Inter: Lautaro, Correa, Vecino, Vidal e Sanchez arriveranno direttamente nel ritiro di Roma solo questa notte con un charter privato, in sostanza a meno di 24 ore dalla partita dell’Olimpico che inizierà alle 18", si legge sul giornale.