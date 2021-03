GdS – Le vacanze e la maglia di Baggio: Eriksen, amore per l’Italia. Ma la musica…

La Gazzetta dello Sport racconta Eriksen fuori dal campo, tra la passione storica per l'Italia e la descrizione della compagna Sabrina

Si chiama Sabrina Kvist Jensen la dolce metà di Christian Eriksen. Di professione fa la parrucchiera ed è innamorata dell'Italia. La Gazzetta dello Sport taccia un breve ritratto: "Timida e riservata come il compagno, low profile per educazione scandinava, ha un profilo privato Instagram che custodisce gelosamente. Lei ha lasciato l’amata Milano solo nei giorni più duri del lockdown e, pure a fine 2020, quando ha deciso di partorire in Danimarca la secondogenita, che si è aggiunta al piccolo Alfred di due anni. Da mesi è di nuovo italiana, ben integrata quanto Christian".

Il quotidiano ha parlato anche del rapporto speciale tra Eriksen e l'Italia: "Da piccolo villeggiava con la famiglia in un camping a Cavallino, vicino Jesolo, e quelle partite sulla spiaggia sono ancora tra i ricordi più lieti di gioventù. Papà Thomas gli comprò una maglia a strisce nere e azzurre con il nome Baggio impresso dietro. Roby, il giocatore più amato in famiglia, a quei tempi era interista: il destino, a volta, sa divertirsi. Certo, il Christian bambino non avrebbe mai immaginato di stabilirsi qui e imparare i nostri usi e costumi: gli spaghetti al pomodoro, ad esempio, sono immancabili nella nuova dieta mediterranea. Per il resto, ha dato un occhio distratto pure a Sanremo, ma ha ammesso di amare più il pop e il rythm and blues, da Ed Sheeran a Post Malone: almeno nella musica, Eriksen difficilmente diventerà italiano".