Eriksen, esultanza con annuncio sui social alla Danimarca: “Non preoccuparti, stavolta…”

“Non la miglior partita, ma alla fine un ottimo risultato! (E sì, Sabrina è incinta, di nuovo! Ma non preoccuparti Danimarca, questa volta è pianificato meglio”. Christian Eriksen torna a sorridere con la maglia della Nazionale e mette a segno due gol importanti. Il centrocampista danese ne ha approfittato per annunciare e dedicare i gol al bimbo in arrivo. Danimarca rassicurata, questa volta la nascita non dovrebbe stravolgere i programmi calcistici (come invece si verificò in occasione del Mondiale in Russia).