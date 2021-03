Gds – Inter, incognita nazionali: decisione dell’Ats potrebbe essere rivista. Se…

Saranno fondamentali i test di domani dai quali dipenderanno la ripresa degli allenamenti e le eventuali convocazioni nelle varie nazionali

"Allo stato attuale - come disposto dall’Ats - i calciatori chiamati dai c.t. non potrebbero lasciare Milano per via dell’isolamento di 14 giorni. Tuttavia, la decisione potrebbe essere rivista nel caso in cui i prossimi tamponi non dovessero riscontrare delle positività. A quel punto, non sarebbe totalmente da escludere che le Federazioni possano fare ‘pressione’ per avere a disposizione i giocatori con l’Ats pronta quantomeno a valutare il ‘via libera’", riporta la Gazzetta dello Sport.