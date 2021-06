Eriksen, in tv le immagini del malore: alla BBC arrivano 6.417mila reclami

I tifosi inglesi non hanno apprezzato come è stata gestita mediaticamente dalla rete la situazione che ha visto coinvolto il centrocampista nerazzurro

L'UEFA dal canto suo aveva dichiarato: "Riguardo alle immagini tv vorremmo informare che tutte le emittenti televisive potevano tagliare le immagini con i loro studi. Molte lo hanno fatto ed è stata una scelta editoriale rimanere sulle immagini in diretta oppure no".

Una polemica che non si è ancora placata sulla gestione di quanto stava accadendo in campo, con Eriksen che ha rischiato la vita, i compagni sconvolti e la moglie che arrivava in campo terrorizzata da quanto aveva visto dalla tribuna. Alla fine la cosa che più conta è che Chris sia vivo e possa piano piano recuperare. Ma il popolo inglese non ha apprezzato e le lamentele alla BBC sono arrivate eccome.

Anche tanti telespettatori italiani, tanti tifosi, hanno protestato sui social per come sono stati gestiti quegli attimi dalle emittenti di tutto il mondo. E sono stati criticati anche le scelte successive, per come si è deciso di raccontare sui media un momento terribile per il centrocampista dell'Inter.