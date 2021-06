Eriksen, ecco cosa dice la norma FIFA sull’assicurazione per l’Inter

Calcio e Finanza ha cercato di ricostruire l’aspetto assicurativo che ruota intorno alla vicenda

Secondo quanto ricostruito dal sito, "non è prevista un’assicurazione che riguardi il valore del cartellino del giocatore, quindi da quel punto di vista l’Inter non sarebbe coperta. Copertura offerta invece dal “FIFA Club Protection Programme 2019-2022”.

"Si tratta dunque di un’assicurazione della FIFA, che interviene in casi specifici e che copre fino a un massimo di 7,5 milioni per stop di 365 giorni. Una fetta importante dell’ingaggio del danese, che dall’Inter percepisce oltre 9,8 milioni lordi ".

"Ovviamente, tutto questo discorso è subordinato allo stop al quale dovrà andare incontro Eriksen, il quale potrebbe decidere di non tornare a giocare anche nel caso in cui fosse idoneo a farlo. Ci sarà da seguire l’evoluzione del quadro clinico e capire se in caso di inidoneità, questa riguarderà solamente l’Italia o anche altri Paesi".