Biasin: “Eriksen? L’Inter tenterà di recuperarlo. Non mi stupirei se…”

Il giornalista parla della situazione di Christian Eriksen e della possibilità di rivederlo in campo con la maglia dell'Inter

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin parla della situazione di Christian Eriksen e della possibilità di rivederlo in campo con la maglia dell'Inter. "Con i regolamenti italiani non sarebbe possibile vederlo in campo finché ha il defibrillatore, ma l’Inter tenterà di recuperarlo. Per il momento il club nerazzurro si è cautelato con l’ingaggio di Calhanoglu".

"​​Se poi questo tentativo non dovesse andare, si potrebbe pensare ad un futuro all’estero o fuori dal campo. Eriksen ha il cervello giusto per diventare un grande allenatore, ma non glielo auguro per il momento. Secondo me ci sono le possibilità di rivederlo in campo, perlomeno ci spero. Deve recuperare con serenità e poi si penserà al futuro. Io non mi stupirei di vederlo in campo in Serie A".