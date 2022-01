Eriksen al Brentford, ct Danimarca: “Felice per lui. L’importante è che Christian…”

Un nuovo inizio, una nuova rinascita. Come vi abbiamo riportato, Christian Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore del Brentford

Un nuovo inizio, una nuova rinascita. Come vi abbiamo riportato, Christian Eriksen è ufficialmente un nuovo giocatore del Brentford, pronto a tornare in campo in Premier League dopo il malore dello scorso 12 giugno. A commentare la scelta dell'ex centrocampista dell'Inter è intervenuto alla testata Ritzau anche il ct della Danimarca, Kasper Hjulmand, che ha dichiarato:

"Sono contento che Christian sia pronto per tornare a giocare, così può ricominciare con la sua routine. Sono felice per Christian e la sua famiglia. Il Brentford? Non voglio entrare nel merito della sua scelta. La cosa importante per me è che Christian abbia scelto un posto che trova giusto e che pensa sia il migliore per lui. Ho parlato con Christian, ma lui prende le sue decisioni in autonomia con il suo agente. Ma parlo regolarmente con lui".