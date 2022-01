Eriksen al Brentford, l’Inter: “Felici di rivederti in campo, in bocca al lupo”

Così l'Inter a Eriksen: "In bocca al lupo per la tua nuova avventura, siamo felici di rivederti in campo! Per sempre nerazzurro"

Marco Astori

"In bocca al lupo per la tua nuova avventura, siamo felici di rivederti in campo! Per sempre nerazzurro". Con questo breve messaggio, l'Inter ha voluto augurare buona fortuna a Christian Eriksen, che questa mattina è stato ufficializzato come nuovo giocatore del Brentford.

Ecco il tweet: