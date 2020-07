Inter, non solo Eriksen: da Brozovic a Barella, quante opzioni per Conte sulla tre quarti

Con la fine del lockdown l’Inter ha parzialmente cambiato pelle, passando dal 3-5-2 di inizio stagione al 3-4-1-2 pensato per esaltare le qualità di Christian Eriksen. Tuttavia, oltre al danese, Antonio Conte ha provato diversi altri interpreti per il ruolo di trequartista, come evidenziato dal Corriere dello Sport.

OPZIONI – “All’Olimpico ha giocato trequartista Marcelo Brozovic (ultima presenza agli atti nel ruolo l’11 febbraio 2018 contro il Bologna, con Luciano Spalletti allenatore). Il problema è che nell’allenamento della vigilia, Conte ha alternato in quel ruolo il croato con Nicolò Barella che lì aveva giocato già a Cagliari. Fuori dai giochi il buon Cris che invece era stato titolare a Ferrara con la Spal dopo le due panchine con Verona e Torino.

Il fatto che Conte abbia scelto di rilanciare il danese proprio nella gara più facile per la sua Inter, evidenzia tutti i dubbi dell’allenatore su quanto possa dare Eriksen alla squadra. Il quale con sorpresa ha scoperto di essersi ritrovato il una squadra di trequartisti: Conte ha riesumato nel ruolo Borja Valero, ha rispolverato Brozovic, tiene caldo Barella e ha la carta Sanchez che lì ha giocato negli ultimi minuti con il Bologna. E peccato che Vecino si debba operare: con lui sulla trequarti, Spalletti ci vinse pure un derby…“.