Eriksen spunta nel calendario dell’avvento. Tifosi Tottenham: “Riprendiamolo”

Uno dei gol del danese con il club inglese spunta sui social e i sostenitori degli Spurs fanno sapere che lo rivorrebbero

Tanti like per il post e pure tanti commenti. Tutti dello stesso tenore. I tifosi degli Spurs non hanno molti dubbi, se Chris riprenderà a giocare perché non potrebbe farlo nella sua ex squadra. "Non so se potrà giocare con noi ancora, ma vorrei lo riprendessimo", ha scritto qualche tifoso. "Non sarebbe più lo stesso", scrive qualcun altro. Ma molti sono convinti: "Riprendiamo, fatelo firmare di nuovo". "Ci manca tanto questo ragazzo, dai Levy, riportalo a casa, facci un regalo di Natale".