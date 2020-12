Eriksen, una notte che può cambiare la stagione. Sua e di tutta l’Inter

Una notte che può cambiare la stagione: l’Inter affronta questa sera a San Siro lo Shakhtar Donetsk, ultimo atto della fase a gironi della Champions League. Come scrive La Gazzetta dello Sport, il grande protagonista a sorpresa potrebbe essere Christian Eriksen: “(Barella) è a un passo dal forfait: oggi ultimo test sul campo per la caviglia, ieri lievemente più sgonfia rispetto a quanto fosse lunedì. Ma le chance sono ridottissime, nonostante la generosità del centrocampista. Non resta che Eriksen, l’uomo con la valigia in mano diventato all’improvviso il protagonista più atteso. Anche per capire se una sera, quasi per magia, possa cambiare la stagione del danese malinconico. E per verificare se la storia sia fantastica fino in fondo. Per Antonio, l’allenatore, e per l’Inter tutta“.