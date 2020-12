Inter, il futuro in una notte: Lukaku-Eriksen, la strana coppia che può fare la storia

Tutto in una notte. Si deciderà questa sera il futuro europeo dell’Inter: i nerazzurri si giocano una fetta importante della propria stagione nella sfida contro lo Shakhtar Donetsk. Così scrive La Gazzetta dello Sport: “(Conte) oggi può regalare all’Inter gli ottavi di finale di Champions che mancano dal 2012, oltre a 10,5 milioni di euro circa da mettere in cassa per la qualificazione e un’ulteriore dose di autostima, già tremendamente cresciuta dopo le ultime tre vittorie consecutive“.

LA CERTEZZA – “(Lukaku) sta spostando le montagne e deve fare l’ultimo sforzo nella serata più importante della stagione. Mentre alle sue spalle crollano le certezze, da Barella a Vidal, il belga è una statua che nessuna bufera può spostare. In questo momento di enorme precarietà, il peso specifico del belga, se possibile, aumenta: il belga ha preso parte a 17 gol nelle sue 15 partite tra Europa League e Champions con l’Inter (13 gol, 4 assist). È come se l’Europa sia ormai il giardino preferito di Romelu, pronto a rivaleggiare con i più stimati colleghi centravanti, da Lewandowski in giù. Anche qui i numeri di questa Champions giocata da star vengono in soccorso: Romelu ha messo a segno 4 reti in 4 presenze, tante quante nelle precedenti 14“.

L’ASSO A SORPRESA – “Barella, assente allora, è a un passo dal forfait: oggi ultimo test sul campo per la caviglia, ieri lievemente più sgonfia rispetto a quanto fosse lunedì. Ma le chance sono ridottissime, nonostante la generosità del centrocampista. Non resta che Eriksen, l’uomo con la valigia in mano diventato all’improvviso il protagonista più atteso. Anche per capire se una sera, quasi per magia, possa cambiare la stagione del danese malinconico“.