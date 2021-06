Il cardiologo Castiglioni: “Eriksen? Patologia può colpire chiunque. Dura torni a giocare”

Il noto medico del San Raffaele ha parlato del malore occorso agli Europei al calciatore dell'Inter

«Un evento così drammatico e improvviso può comunque capitare a chiunque anche in assenza di una patologia. Il fatto che sia già avvenuto un evento del genere lascia poche speranze di continuare a giocare al giocatore. Kanu e Cassano? Sono eventi diversi, guidati da una patologia cardiaca organica e non funzionale. Problemi che sono stati risolti con un'operazione. Eriksen ha una malformazione di tipo aritmologico. Solo se verrà evidenziata la parte che ha dato l'aritmia verrà ablata, rescissa dal sistema elettrico del cuore, potrà tornare a giocare al calcio. Ma onestamente la vedo dura. E dispiace perché è stato per me gioia e delizia per me che sono interista», ha continuato il noto medico.