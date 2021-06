Severgnini: “Eriksen poesia che deve continuare. Fiaba danese, aspettiamo lieto fine”

Il pensiero del giornalista e scrittore a proposito del centrocampista nerazzurro

Beppe Severgnini, giornalista e scrittore, nel suo editoriale per il Corriere della Sera, è tornato su quanto accaduto a Christian Eriksen nella giornata di ieri. Queste le sue parole: "La cosa più affascinante di Christian Eriksen — silenzi a parte: in campo parlano tutti, tranne lui — sono i tempi e le linee di passaggio. Le vede, le trova, le infila. Il pallone scivola — non troppo debole, non troppo forte — e arriva soffice a destinazione. Piedi di velluto, scrivevano i vecchi cronisti sportivi a corto di metafore. Quattro metri o quaranta, a centrocampo o in una selva di piedi dentro l’area, cambia poco: Eriksen tocca la palla come Hakimi corre. Una poesia. Una poesia che deve continuare. Trasportato fuori dal campo, ieri, il duca Eriksen ha aperto gli occhi, come in una fiaba danese. Aspettiamo tutti il lieto fine, con un peso nel cuore".