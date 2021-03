Cassano: “Eriksen? Meriti solo del giocatore, Conte non lo vede”. Adani: “A gennaio…”

Alla BoboTV si è parlato di Eriksen e del fatto che sia riuscito a costruirsi il suo spazio all'Inter: ecco il pensiero di Cassano e Adani

Alla BoboTV, in diretta su Twitch, si è parlato di Christian Eriksen e del fatto che il danese si sia ritagliato spazio quando sembrava destinato all'addio:

"Sono convinto di una cosa: se Vidal fosse stato bene sin dall'inizio, Eriksen avrebbe giocato sempre poco, 4' o 6' a partita", ha sentenziato Antonio Cassano. "Dirò di più, se Vidal stava bene e c'era un'offerta, allora veniva ceduto Eriksen", ha aggiunto Daniele Adani. "A gennaio Eriksen ha fatto 2/3 buone gare, non è che tutto d'un tratto è diventato buono, è un campione. I meriti bisogna darli solo al ragazzo, Conte continua a non vederlo secondo me", ha chiosato Cassano.