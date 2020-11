Tuttosport: “Eriksen e Conte si sopportano, ma dopo il riscaldamento a Bergamo Chris si è…”

L’edizione odierna di Tuttosport racconta il rapporto non troppo idilliaco tra Christian Eriksen e Antonio Conte. Il giornale parla di sopportazione tra i due, più che di supporto reciproco. Una relazione complicata, acuita dallo scarso utilizzo riservato al danese dall’allenatore dell’Inter e che ha avuto uno dei suoi punti più bassi a Bergamo, in occasione della partita tra i nerazzurri e l’Atalanta. Dopo un lungo riscaldamento, infatti, il danese, racconta il quotidiano, si è seduto in panchina con aria piuttosto perplessa:

“Domenica a Bergamo, il giocatore che più si è scaldato dopo Ivan Perisic è stato Christian Eriksen. Che, una volta esaurite le sostituzioni, si è accomodato con aria alquanto perplessa in panchina (…). In Serie A, le uniche gare dal 1’ invece Eriksen le ha giocate con Fiorentina, Genoa e Parma: non una prospettiva esaltante, considerato che proprio il 2-2 contro la squadra di Liverani a San Siro è sembrato un punto di non ritorno nel rapporto tra Antonio Conte e il giocatore, sempre sopportato e mai realmente supportato“, si legge.

(Fonte: Tuttosport)