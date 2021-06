Eriksen condivide la vittoria della sua Danimarca sul Galles sui social

Il centrocampista dell'Inter è nel suo Paese dopo quanto gli è successo e da lì sta seguendo il percorso agli Europei dei suoi compagni

Christian Eriksen, dopo quanto gli è accaduto, è in Danimarca con la sua famiglia. Sta cercando di recuperare da momenti difficile. L'Inter lo aspetta a Milano nelle prime settimane di luglio, anche se non c'è ancora una data precisa del suo rientro in Italia. Intanto cerca di superare quanto accaduto insieme ai suoi familiari e resta vicino, vicinissimo, alla sua Nazionale.

La Danimarca ha pensato a lui prima della sfida contro il Galles e anche gli avversari lo hanno omaggiato. Poi il regalo più bello a fine partita. La vittoria per 4-0 e la qualificazione ai quarti di finale, l'ennesima partita che sognava di giocare quando a fine campionato, dopo lo scudetto con l'Inter, era partito per raggiungere in compagni in ritiro. Ha ovviamente seguito la partita. E alla fine nelle sue stories ha condiviso il risultato di Kjaer e del resto della truppa che ora - dopo un momento iniziale difficile - lotta per vincere anche per Chris.