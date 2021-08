Eriksen è rientrato in Danimarca: Inter in costante contatto con i medici

Il centrocampista nerazzurro, nei giorni scorsi in Italia, ha già fatto rientro in Danimarca dove proseguirà il periodo di riposo

Christian Eriksen ha già salutato Milano e l’Italia. Il danese, due giorni fa ad Appiano Gentile per conoscere Simone Inzaghi e salutare tutto il mondo Inter, è già ripartito. Ne parla oggi La Gazzetta dello Sport, nell’edizione online: “Dopo il commosso saluto di ieri ai compagni, Christian Eriksen è rientrato in Danimarca per proseguire il periodo di riposo. L'Inter seguirà la sua situazione clinica settimanalmente, rimanendo in contatto con i medici che hanno curato il centrocampista”, si legge.