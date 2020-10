Da quando è iniziata la sua avventura in nerazzurro, Christian Eriksen ha trovato poco spazio con Antonio Conte. Il c.t. della Danimarca, Kasper Hjulmand non è preoccupato dello scarso minutaggio che del centrocampista: “In questo momento non sono così preoccupato perché conosco le qualità di Christian, e non riesco a immaginare altro se non che con tutte le partite che dovrà affrontare l’Inter, troverà spazio anche lui. È solo questione di tempo“.

(dr.dk)