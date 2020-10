VIDEO / Inter, Eriksen scelto per gli auguri al pianista Yundi Li: “Vieni a Milano”. E lui risponde

Eleganza, qualità universalmente riconosciute, una poesia nella propria arte. L‘Inter ha preso una decisione non casuale nello scegliere Christian Eriksen come uomo immagine nell’augurare buon compleanno (attraverso il proprio profilo ufficiale Weibo in Cina) al pianista cinese Yundi Li, famosissimo nel Paese e seguito da oltre 19 milioni di follower sui social.

Nel video si nota Eriksen che lascia un messaggio all’artista: “Buon compleanno dalla famiglia nerazzurra. Vieni a Milano quanto prima“.

Tramite il suo account, Yundi Li ha risposto ai nerazzurri, dando appuntamento al derby: “Avrò l’opportunità di vedere Inter-Milan“, ha scritto: