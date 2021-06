Danimarca, pareggio con la Germania: 90′ e assist per Eriksen. 86′ per De Vrij con l’Olanda

Questa sera due giocatori dell'Inter erano impegnati in due amichevoli delle rispettive Nazionali in vista degli Europei

Questa sera due giocatori dell'Inter erano impegnati in due amichevoli delle rispettive Nazionali in vista degli Europei, ormai pronti a partire. 86' di match per Stefan De Vrij, partito titolare e sostituito nel finale da De Jong nel 2-2 dell'Olanda contro la Scozia. La doppietta di Depay non è bastata agli Orange perché Hendry e Nisbet hanno firmato le reti per gli scozzesi. 90', invece, per Christian Eriksen, protagonista nel pareggio della sua Danimarca contro la Germania a Innsbruck: il centrocampista dell'Inter ha fornito l'assist per Poulsen che ha firmato il pareggio al 71', dopo che Neuhaus aveva portato in vantaggio i tedeschi ad inizio ripresa.