Masala (GdS): “Eriksen? Gli altri Paesi seguano l’esempio dell’Italia. Supponiamo che…”

Come vi abbiamo riportato, Christian Eriksen è destinato a lasciare l'Inter in tempi brevi. In Italia, infatti, contrariamente a quanto accade in altri Paesi, non è consentito tornare in campo con un defibrillatore sottocutaneo permanente. Sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il giornalista Andrea Masala invita gli altri campionati a seguire l'esempio italiano:

"Comprensibile che Eriksen voglia continuare. Meno chiaro è come mai Inghilterra, Olanda e la stessa Danimarca, tanto per citare i campionati che hanno visto all'opera Christian, gli diano il nulla osta per esibirsi da professionista. Supponiamo che Chris venga a giocare in trasferta in Italia: chi ne risponde? (...) Sarebbe opportuno che prevalesse una normativa che metta più possibile al riparo da altri rischi. E proprio perché tutti tifano per Eriksen, insistiamo per estendere le nostre più sicure regole agli altri campionati europei".